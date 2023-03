Se lo spazio è sempre poco, con questa offerta pCloud hai ben 10 TB

Vorresti conservare un'enorme quantità di file senza preoccuparti della mancanza di spazio? Un cloud storage è ciò che fa per te. Nello specifico, ti consigliamo pCloud: uno dei pochissimi provider che tra i suoi piani a vita ne mette a disposizione uno da ben 10 TB. Perfetto per fotografi, video maker, ma anche per chi ha davvero tanti, tanti file da archiviare e vorrebbe portarli sempre con sé senza rubare spazio prezioso ai propri dispositivi. Perché proprio pCloud? Perché è tra gli unici che offre l'opportunità di avere tutto questo spazio di archiviazione cloud a vita, senza abbonamenti né costi extra aggiuntivi. Ti basta acquistare il piano, ora in offerta all'80% di sconto, e sarà tuo per sempre.

Tutti i motivi per cui pCloud conviene

pCloud è il servizio di cloud storage che ti semplifica la vita. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, puoi caricare i tuoi file in pochi clic, dal PC o dallo smartphone, e accedervi in qualsiasi momento. Questo perché la piattaforma sincronizza automaticamente tutto ciò che carichi tra tutti i dispositivi connessi, garantendoti un'organizzazione impeccabile e una gestione dei dati efficiente.

Altre funzionalità includono la condivisione dei file con altri utenti, anche se non iscritti al servizio, con cartelle e link condivisi, richieste di file e link diretti, che ti consente perfino di utilizzare pCloud come servizio di hosting per siti web statici o per incorporare immagini. Impossibile non nominare anche il media player integrato per vedere video o ascoltare musica (con tanto di playlist) in qualsiasi momento.

La sicurezza dei tuoi dati è la priorità assoluta di pCloud. La piattaforma utilizza certificati TLS/SSL per garantire che i tuoi file siano sempre protetti durante il trasferimento dal dispositivo al server. Inoltre, i tuoi dati vengono caricati su almeno tre server diversi per una maggiore protezione e sicurezza. Ma non è tutto: ogni file è protetto - a sua volta - da crittografia AES a 256 bit.

Con i piani di archiviazione di pCloud, avrai sempre abbastanza spazio per tutti i tuoi file. I piani sono disponibili come acquisto unico e includono tre diverse opzioni: 500 GB, 2 TB e 10 TB, attualmente in promozione con uno sconto dell’80% (pari a 1.190 euro). Una grande opportunità per acquistare uno spazio di archiviazione enorme e a vita, a un prezzo incredibile.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.