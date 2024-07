Se hai un viaggio programmato Revolut è il conto che fa per te

Conversione di somme illimitate di denaro in più di 29 valute senza commissioni di cambio, prelievi gratuiti fino a 400 euro al mese, 20% di sconto sulle commissioni per i bonifici esteri, e un programma che consente di guadagnare punti per ogni spesa effettuata, da convertire poi per i viaggi. Questi i principali punti di forza di Revolut Premium, il conto online pensato per i viaggiatori e per quanti vogliono gestire le proprie finanze in modo ottimale.

Con la nuova offerta in corso, è possibile provare gratis per 3 mesi il piano Premium di Revolut. Per riuscirci, è sufficiente iscriversi tramite questa pagina del sito ufficiale e seguire i passaggi richiesti.

I vantaggi di Revolut per chi viaggia

Uno dei principali punti di forza di Revolut è RevPoints, un programma gratuito che consente di ottenere fino a un punto per ogni euro speso con la carta Revolut. I punti guadagnati possono poi essere convertiti sotto forma di ricompensa, tra cui sconti sugli hotel prenotati tramite la sezione Soggiorni e miglia aeree.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di convertire somme illimitate di denaro in oltre 29 valute senza costi, dal lunedì al venerdì. Si tratta di un'opzione che consente di risparmiare un mucchio di soldi a tutti coloro che amano viaggiare all'estero e che hanno la necessità di convertire una o più somme di denaro nella valuta locale.

Da segnalare anche l'accesso scontato a più di 1.000 lounge in tutto il mondo. Un vantaggio non indifferente per quanti sono soliti trascorrere molte ore al mese in aeroporto e desiderano cercare maggiore tranquillità prima del loro volo.

Per beneficiare del periodo di prova di 3 mesi, iscriviti a Revolut tramite questa pagina ufficiale ed effettua l'upgrade a Premium quando visualizzerai l'invito.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione