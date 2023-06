Se apri questo conto otterrai un buono IKEA da 100€ in regalo

Una nuova collaborazione tra Banca Sella e l'azienda svedese di fama mondiale IKEA si traduce in un'offerta imperdibile per i consumatori attenti alle opportunità. Ogni utente che apre per la prima volta un Conto Sella riceverà una carta regalo IKEA dal valore massimo di 100 euro: un'iniziativa che permette non solo di ottenere un ottimo bonus da spendere come meglio si preferisce, ma anche di beneficiare di un conto corrente digitale che offre tutti i vantaggi di una banca tradizionale, pur mantenendo un'esperienza utente semplice e intuitiva.

Ricevi un buono IKEA gratis: come fare

L'offerta prevede tre piani tra cui scegliere, per venire incontro alle diverse esigenze dei clienti. Il piano "Start", il più economico, propone un canone mensile di soli 1,50 euro, che viene promosso a costo zero per i primi tre mesi. Chi invece desidera una gamma più ampia di vantaggi e servizi aggiuntivi, può optare per il piano "Premium" al prezzo di soli 5 euro al mese. Infine, per coloro che desiderano condividere le spese con amici e familiari, il piano "Circle" rappresenta la soluzione ideale a soli 8 euro al mese.

Inoltre, i tre piani offrono la possibilità di beneficiare di prelievi gratuiti illimitati presso gli sportelli automatici Sella, bonifici online gratuiti e illimitati sia in Italia che nei Paesi SEE, una carta di debito gratuita con IBAN italiano e numerose funzionalità extra, tra cui un salvadanaio digitale, statistiche finanziarie e la possibilità di effettuare trasferimenti di denaro. Puoi anche collegare conti di altre banche per tenere tutto sotto controllo, all'interno di un'unica piattaforma.

Richiedere la propria carta regalo IKEA gratuita è semplicissimo. Basta aprire online un Conto Sella Start, Premium o Circle entro la fine di giugno e accreditare lo stipendio entro il 5 luglio. Il valore della carta regalo varierà a seconda del tipo di conto aperto: per coloro che scelgono il piano Start, sarà riservata una carta regalo IKEA del valore di 50 euro, mentre chi opta per il piano Premium o Circle riceverà un'ambita carta regalo del valore di ben 100 euro.

