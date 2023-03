Sdoppiatore TP-Link Uh400 Hub: arriva lo sconto a META' PREZZO su Amazon

Diciamocelo, le porte USB disponibili di deafult sui vari dispositivi, soprattutto laptop, non sono mai abbastanza, oppure sono sempre poste in un posizione alquanto scomoda del nostro case, o ancora troppo lontane da raggiungere con dei cavi troppo corti di alcuni apparecchi. Per risolvere questi problemi, l'eclettica TP-Link ha pensato di realizzare uno sdoppiatore multipresa per porte USB, che funziona anche da adattatore e che potremo portare sempre con noi.

Se siete alla ricerca di un prodotto simile, sappiate che da oggi su Amazon in offerta lo Sdoppiatore multipresa TP-Link Uh400 Hub è disponibile a soli 9,99€, con uno sconto del 50% sul costo totale di listino.

Sdoppiatore TP-Link Uh400 Hub: veloce e indispensabile

Questo prodotto è di facile utilizzo, dato che è provvisto di plug-and-play e vi basterà collegarlo tramite la sua porta USB originale al vostro PC. La sua utilità più grande è che oltre a aumentare il numero, può trasformare la porta in questione in ben 4 porte USB da 3.0, e ognuna delle porte dispone di un indicatore al LED indipendente.

Lo Sdoppiatore multipresa TP-Link Uh400 Hub e adattatore, dispone di un cavo pieghevole che lo rende più comodo per gli spostamenti, così come le se dimensioni compatte e comode. Se state pensando ai problemi di compatibilità, niente paura, dato che è adatto per i sistemi Windows 11/10/8/8.1/7/Vista/XP/Mac OS X e Linux.

