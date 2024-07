Scorciatoie indesiderate su OneDrive: il problema è reale

Di recente è stato segnalato un problema con OneDrive: le cartelle condivise venivano improvvisamente trasformate in scorciatoie internet. Dopo ulteriori indagini, è emerso che il problema era piuttosto diffuso, con molti utenti su vari forum che lamentavano lo stesso bug e cercavano soluzioni alternative.

Finalmente, su uno dei thread del forum di Microsoft, Mia.H, moderatrice e agente Microsoft, ha confermato che l'azienda sta indagando sulla questione. La risposta fornita è dettagliata e analizza l'impatto del problema, gli aggiornamenti più recenti e lo stato attuale.

Sintesi dell'impatto: a partire da giugno 2024, molti clienti in tutto il mondo hanno segnalato che le loro cartelle condivise di OneDrive non sono più accessibili come cartelle normali in Esplora File, ma appaiono come scorciatoie internet. I problemi segnalati includono:

Visualizzazione delle cartelle condivise : gli utenti possono vedere le cartelle condivise in un browser web, ma queste cartelle appaiono come file di collegamento (.URL) in Esplora File, che aprono il sito web di OneDrive invece di mostrare il contenuto della cartella.

: gli utenti possono vedere le cartelle condivise in un browser web, ma queste cartelle appaiono come file di collegamento (.URL) in Esplora File, che aprono il sito web di OneDrive invece di mostrare il contenuto della cartella. Problemi di sincronizzazione : le cartelle condivise non si sincronizzano correttamente con OneDrive sul desktop. I tentativi di aggiungere queste cartelle a "I miei file" si traducono nella creazione di scorciatoie internet anziché cartelle vere e proprie.

: le cartelle condivise non si sincronizzano correttamente con OneDrive sul desktop. I tentativi di aggiungere queste cartelle a "I miei file" si traducono nella creazione di scorciatoie internet anziché cartelle vere e proprie. Problemi di accesso e sincronizzazione: gli utenti non sono in grado di sincronizzare le cartelle condivise con i loro dispositivi locali, causando interruzioni del flusso di lavoro e impossibilità di accedere ai file offline.

Qual è lo stato attuale del problema?

Ultimo aggiornamento: Questo problema potrebbe essere dovuto a un errore interno che colpisce la sincronizzazione e la gestione dei dati all'interno del servizio OneDrive. Microsoft ha riconosciuto il problema e sta lavorando attivamente a una soluzione. I primi passi includono l'individuazione della causa principale del problema e l'implementazione di correzioni. Le prime indagini suggeriscono una possibile configurazione errata o un recente aggiornamento che colpisce la gestione e la sincronizzazione delle cartelle condivise.

Stato attuale: Alcuni utenti hanno segnalato soluzioni alternative temporanee, come l'accesso alle cartelle condivise direttamente tramite l'interfaccia web di OneDrive. Gli ingegneri interni di Microsoft stanno monitorando attentamente il servizio e implementando correzioni per garantire la stabilità e la sincronizzazione corretta delle cartelle condivise

Se sei uno degli utenti che sta affrontando questo problema, la buona notizia è che Microsoft ne è a conoscenza e lo sta indagando. Si spera che la causa principale venga identificata presto e venga implementata una correzione.