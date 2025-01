Scopri tutti i modi per guadagnare fino a 500€ con Crédit Agricole

Il conto corrente non è solamente il posto nel quale depositare i propri risparmi e dal quale attingervi per effettuare i vari pagamenti. Oggi più che in passato anche gli istituti di credito tradizionali prevedono conti corrente ricco di funzionalità, vantaggi, servizi e opportunità. Come Crédit Agricole che dà a ogni cliente che apre il conto la possibilità di guadagnare fino a 500€.

Bonus di benvenuto, buoni regalo per te e i tuoi amici

Oltre a poter contare su un conto corrente a canone zero (per gli under 30 o per chi vi accredita la pensione o lo stipendio), un consulente (da remoto o in filiale), la carta di debito per ottenere il massimo dell’operatività e un’applicazione mobile dedicata, con Crédit Agricole si possono ricevere fino a 500€ in buoni regalo.

Innanzitutto aprendo il conto corrente entro il 12 febbraio e utilizzando la carta di debito Crédit Agricole si ottiene immediatamente un bonus di benvenuto di 50€. Sempre utilizzando la carta di debito Crédit Agricole (per una spesa di almeno 500€) si possono ottenere fino a 150€ di buoni regalo. Altri 50€ di buoni regalo sono riservati a tutti coloro che entro il 30 aprile accrediteranno sul conto corrente lo stipendio o la pensione.

Altri 250€ di buoni regalo sono disponibili per coloro che invitano i propri amici ad aprire un conto Crédit Agricole. Dalla propria applicazione, infatti, si ottiene un codice promozionale che può essere condiviso con amici, colleghi e familiari e ricevere un buono regalo da 50€ per ciascuno di loro (fino a un massimo di 5) che apre il conto online. A loro volta ognuno di loro che apre il conto Crédit Agricole con quel codice promozionale riceve 50€ di buoni regalo.

Aprendo il conto corrente Crédit Agricole si hanno diversi modi per ottenere buoni regalo da spendere per i propri acquisti online.

