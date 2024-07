Scopri tutte le funzionalità di HYPE: il conto smart e innovativo

Funzionalità principali di HYPE

Pagamenti sicuri e facili

Con HYPE puoi effettuare pagamenti online o in negozio in tutto il mondo utilizzando la tua carta virtuale disponibile nell'app. Se opti per i conti HYPE Next o Premium, riceverai gratuitamente anche una carta fisica contactless, che permette di prelevare denaro ovunque.

Gestione delle spese

HYPE ti aiuta a tenere traccia delle tue finanze grazie alla funzionalità "Radar". Questa funzione analizza automaticamente le tue entrate e uscite, fornendoti una panoramica chiara delle tue spese.

Guadagni e risparmi

HYPE ti permette di guadagnare cashback sui tuoi acquisti effettuati tramite l'app, grazie alla collaborazione con BuyOn. Inoltre, puoi invitare amici a unirsi a HYPE e ricevere Gift Card illimitate e bonus. Per chi vuole pianificare il futuro, l'app offre anche la possibilità di creare Box di risparmio, dove puoi impostare un importo da risparmiare e una data entro cui raggiungere il tuo obiettivo.

Prestiti personalizzati

Se hai bisogno di un prestito, HYPE ti offre la possibilità di richiedere fino a 50.000€ online, grazie agli intermediari selezionati. Inoltre, puoi rateizzare i tuoi acquisti fino a 2000€ con Credit Boost, direttamente dall'app.

Assicurazioni incluse

HYPE Next e HYPE Premium includono diverse polizze assicurative che coprono shopping, elettronica, elettrodomestici, assistenza medica e sicurezza. Inoltre, il conto Premium offre un'assicurazione viaggi completa, che copre spese mediche e annullamento.

Investimenti in Bitcoin

Per chi è interessato alle criptovalute, HYPE offre anche la possibilità di acquistare e gestire Bitcoin direttamente dall'app, rendendo gli investimenti facili e accessibili.

Conti deposito

HYPE ti consente di aprire conti deposito offerti da illimity, ideali per far crescere i tuoi risparmi con interessi competitivi. Questa funzionalità è disponibile per i clienti Plus, Next o Premium.

Esperienze esclusive per Clienti Premium

I clienti HYPE Premium beneficiano di una serie di vantaggi esclusivi, tra cui una carta di debito World Elite Mastercard, assistenza prioritaria 7/7 via WhatsApp, email, telefono e chat, prelievi gratuiti in tutto il mondo e accesso a oltre 1.100 lounge aeroportuali.

Sicurezza al primo posto

La sicurezza è una priorità per HYPE. Oltre alla protezione crittografica della carta virtuale, l'app permette di sospendere la carta fisica in caso di smarrimento o furto, garantendo che nessuno possa utilizzarla senza autorizzazione.

Offerte e prezzi

HYPE propone tre diversi piani per adattarsi alle esigenze di ogni utente:

HYPE : Il conto base a canone zero per pagare e gestire le spese quotidiane.

: Il conto base a canone zero per pagare e gestire le spese quotidiane. HYPE Next : A 2,90€ al mese, ideale per progettare, risparmiare e collegare tutte le tue banche.

: A 2,90€ al mese, ideale per progettare, risparmiare e collegare tutte le tue banche. HYPE Premium: A 9,90€ al mese, per accedere senza limiti a tutti i servizi, comprese le assicurazioni.

Per conoscere l'offerta completa di HYPE clicca qui.