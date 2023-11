Scopri SelfyConto, il conto a costo zero di Banca Mediolanum

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum, che ti consente di pagare, investire e gestire denaro in modo pratico e veloce. Si tratta di un conto a canone zero per il primo anno. Allo scadere dei 12 mesi il canone del conto sarà di 3,75 euro al mese. Se sei un under 30, il canone rimarrà gratuito fino al compimento dei tuoi 30 anni. SelfyConto ti permette di effettuare bonifici, pagamenti di F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche e pagamenti utente a costo zero. Anche i prelievi in area euro sono gratuiti e non hanno limiti di operazione. Aprire SelfyConto è molto semplice. Puoi fare tutto online in pochi passi. Ti basterà inserire la copia del documento d’identità e del codice fiscale e avere a portata di mano il tuo smartphone per convalidare l’operazione. Puoi inoltre identificarti tramite webcam, bonifico oppure utilizzando le tue credenziali SPID.

SelfyConto di Banca Mediolanum: una carta per ogni necessità

Con SelfyConto potrai ottenere tre differenti carte. La prima è la carta di debito a circuito Mastercard gratuita e sicura. Se desideri una carta di credito, puoi richiederla facilmente e personalizzarla, scegliendo il colore e aggiungendo una tua foto. Il canone mensile per la tua carta di credito sarà di 12 euro all’anno. SelfyConto ti permette anche di richiedere una carta prepagata, ricaricabile da diversi canali. Puoi sfruttarla per gli acquisti in negozio oppure online ed è sicura grazie al sistema Mastercard SecureCode e agli Alert SMS. Puoi gestire SelfyConto in modo semplice tramite l’app Mediolanum. Questa ti permette di consultare in una schermata unica saldi e movimenti dei tuoi conti e carte, ma anche di pagare tramite wallet digitali, come Apple Pay o Google Pay. Se sei interessato al trading online, potrai anche accedere ed operare in tempo reale su 24 mercati mondiali, il tutto dal tuo smartphone.

SelfyConto è il conto flessibile e sicuro, che ti offre svariati servizi, come anche l’attivazione di polizze per te, i tuoi viaggi, ma anche i tuoi amici a quattro zampe. Passa al conto di Banca Mediolanum e scopri come gestire le tue finanze in modo semplice e sicuro.

