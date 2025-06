Scopri quanto puoi risparmiare con le nuove tariffe Octopus

Risparmiare sui consumi energetici della propria casa non è un’utopia, specialmente se ci si rivolge a fornitori in grado di proporre tariffe in grado di fare davvero la differenza. È il caso di Octopus Energy che con Octopus Fissa 12M e Octopus Flex, ti dà l’opportunità di scegliere l’offerta più adatta al tuo stile di consumo, beneficiando di condizioni chiare e competitive. Scopri ora l’offerta più conveniente.

Le offerte Octopus Energy: Octopus Fissa 12M e Octopus Flex

La proposta di Octopus, rivolta alle utenze domestiche e che utilizza energia elettrica proveniente completamente da fonti rinnovabili, si articola in due offerte:

Octopus Fissa 12M – Costo della materia prima (Luce o Luce e Gas) bloccato per 12 mesi

– Costo della materia prima (Luce o Luce e Gas) bloccato per 12 mesi Octopus Flex – Costo della materia prima (Luce o Luce e Gas) indicizzato

Le offerte a prezzo fisso garantiscono un costo bloccato dell’energia per un certo periodo (es. 12 mesi), offrendo stabilità e protezione da aumenti di mercato. Le tariffe indicizzate, invece, seguono l’andamento del mercato e sebbene possano risultare più vantaggiose in periodi di ribasso, sono anche più esposte alle variazioni dei prezzi.

Octopus Fissa 12M, attivabile fino al 25/06/2025, prevede le seguenti condizioni:

costo della materia prima Luce bloccato per 12 mesi a 0,1232 €/kWh

commercializzazione 84€ l’anno per la materia prima Luce e 84€ l’anno per il Gas

Le condizioni di Octopus Flex, invece, sono:

Monoraria Materia prima Luce: PUN Mono + 0,011 €/kWh Commercializzazione 84€ l’anno Materia prima Gas: PSVDAm + 0,08 €/Smc Commercializzazione 84€ l’anno

Multioraria Materia prima Luce – F1 F2 F3: PUN + 0,011 €/kWh Commercializzazione 84€ l’anno Materia prima Gas: PSVDAm + 0,08 €/Smc Commercializzazione 84€ l’anno



Per tutte le tariffe, Octopus Energy non prevede vincoli, penali o costi nascosti. Non lasciarti sfuggire questa occasione: passa a Octopus e inizia a risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.