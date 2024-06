Scopri Qonto: ottieni 3 mesi gratuiti per il tuo conto aziendale con il codice sconto HTMLX3

Qonto è il partner ideale per la gestione delle finanze aziendali. Offre soluzioni su misura per microimprese, startup, PMI, partite IVA e società in costituzione. Indipendentemente dalle dimensioni del business, Qonto aiuta a centralizzare e ottimizzare la gestione delle spese, migliorando l’efficienza operativa e risparmiando tempo prezioso.

Funzionalità

Carte Mastercard fisiche e virtuali

Qonto offre accesso a carte Mastercard fisiche e virtuali incluse in ogni piano. Le carte fisiche sono dotate di un’assicurazione professionale e possono essere personalizzate nei limiti e nelle categorie di spesa. Le carte virtuali, invece, sono ideali per assegnare budget dedicati al proprio team senza il rischio di smarrimento, perfette per acquisti online e in negozio.

Bonifici SEPA istantanei e internazionali

Qonto permette di inviare e ricevere bonifici SEPA istantanei senza commissioni fino a 30.000€, oltre a supportare bonifici internazionali. Inoltre, consente di gestire i pagamenti dei fornitori in pochi clic, risparmiando tempo e semplificando le operazioni finanziarie.

F24 e pagoPA gratuiti

Il conto offre anche numerosi strumenti e funzionalità per semplificare la gestione fiscale. Permette di compilare, inviare e pagare gli F24 gratuitamente, e utilizzare la funzionalità PagoPA per effettuare pagamenti alla Pubblica Amministrazione. Inoltre i primi 10 pagamenti PagoPA di ogni mese sono gratuiti.

Fatturazione elettronica integrata

Con Qonto, è anche possibile creare e inviare preventivi professionali, centralizzare la gestione delle fatture direttamente nel conto aziendale e semplificare la contabilità con strumenti avanzati.

Sotto-conti con IBAN Dedicato

Tra in vantaggi offerti, anche la possibilità di creare fino a 24 sotto-conti con IBAN dedicato per gestire al meglio le finanze aziendali, assegnando budget specifici a diversi reparti o progetti.

Provalo gratis

Il conto aziendale Qonto si può aprire online in pochi click e include una prova gratuita di 30 giorni che permette di scoprire tutte le funzionalità senza impegno. Usa il codice sconto HTMLX3 per ottenere 3 mesi gratuiti e vedere quanto Qonto può fare per il tuo business.

Per conoscere l'offerta completa di Qonto clicca qui.