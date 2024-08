Scopri l'offerta speciale di Revolut: 3 mesi di Premium gratis

Ti ritrovi spesso con offerte che sembrano troppo belle per essere vere? Quella che ti proponiamo non è una di queste. Revolut, famosa fintech, sta offrendo ai nuovi clienti 3 mesi di Premium gratis. Basta registrarsi per la prima volta online ed effettuare l’upgrade a Premium. Vediamo di seguito i vantaggi di questo conto.

3 mesi di Premium gratis: tutti i vantaggi del piano

Quali sono i vantaggi di Revolut Premium? Per cominciare, ci sono i gettoni del programma fedeltà RevPoints. Ogni quattro euro spesi ti frutteranno un punto, e riceverai anche 2500 punti come bonus di benvenuto.

Compresi nel pacchetto ci sono gli abbonamenti per il fitness e i servizi VPN. Il tocco finale è il risparmio del 20% sulle commissioni per i bonifici esteri. Viaggiare e trasferire denaro all'estero diventa grandiosamente economico.

Se hai 29 valute nel portafoglio, sarai felice di sapere che puoi convertire somme illimitate senza commissioni dal lunedì al venerdì. Inoltre, puoi prelevare denaro fino a 400 euro al mese senza pagare costi.

Per ottenere questa fantastica offerta, devi andare alla pagina promozionale di Revolut. Inserisci il tuo numero di telefono, premi ‘Invio’ e attendi che il sistema automatico di Revolut ti mandi un link univoco. Installa l’app Revolut tramite questo link, completa la registrazione ed eccoti i tuoi 3 mesi gratuiti. Alla fine del periodo promozionale, potrai decidere se rinnovare o meno. Non ci sono penali in caso cambi idea.

Con un’offerta come questa, potresti quasi pensare che Babbo Natale sia arrivato in anticipo quest'anno. Quindi, prendi il tuo telefono e inizia la tua esperienza con Revolut e i 3 mesi di Premium gratis.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



