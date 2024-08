Scopri l'offerta Mediolanum: un nuovo device Apple ti aspetta con Selfyconto

Hai sempre desiderato un nuovo device Apple? Non stiamo parlando di uno qualunque, ma di iPhone, iPad e Apple Watch di ultima generazione. Adesso, con SelfyConto di Banca Mediolanum, puoi averne uno grazie alla promo “Porta un amico”. Devi soltanto aprire il conto e invitare qualche amico a fare lo stesso. Ecco come funziona.

Un nuovo device Apple con la semplice apertura di conto

Apri SelfyConto e inizia a invitare amici. Per ogni amico che attiva il conto grazie al tuo invito, il premio sarà più vicino. Ma di che premio stiamo parlando? Dipende dal numero di amici che riuscirai a convincere.

Se inviti 2 amici, potresti ritrovarti al polso l’Apple Watch SE, così puoi monitorare la tua attività fisica e ricevere notifiche senza dover tirar fuori il telefono. Se inviti 4 amici, potresti rilassarti guardando film o lavorare sull’iPad di ultima generazione. Se arrivi a invitare 6 amici, potresti avere il nuovissimo iPhone 15.

Perché proprio SelfyConto? Una domanda lecita, soprattutto se sei abituato a diffidare delle offerte che sembrano troppo belle per essere vere. SelfyConto è il conto corrente digitale di Banca Mediolanum, pensato per semplificare la gestione del denaro, rendendola più immediata e completamente online. Insomma, puoi aprire e gestire il conto tramite smartphone o computer, con un'interfaccia user-friendly e servizi utili.

Il primo anno, il conto è gratuito. Inoltre, tutte le operazioni bancarie principali sono gratuite. Devi fare un bonifico o pagare una bolletta? Nessun problema, fai tutto dallo smartphone o dal computer in mobilità.

SelfyConto di Banca Mediolanum è anche un conto a misura di giovani. Infatti, per gli under 30, il conto è a canone zero fino al compimento del 30° compleanno. Se rientri in questa categoria, ti conviene ancora di più aprirlo. Fallo subito, contatta i tuoi amici e convincili ad aprire il conto: un nuovo device Apple è lì ad aspettarti.

