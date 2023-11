Scopri l'offerta imperdibile di ho. Mobile: 180GB a soli 7,99€/mese

Naviga, chiama e invia SMS senza limiti con l'offerta Ho. Mobile: una promozione irresistibile per un'esperienza di comunicazione senza pari.

Se stai cercando un'offerta mobile con un eccezionale rapporto qualità/prezzo, Ho. Mobile ha la soluzione perfetta per te. Con soli 7,99 euro al mese, puoi godere di 180GB di dati, minuti e SMS illimitati.

Tutti i vantaggi offerti da Ho. Mobile

Ho. Mobile offre una rete formidabile con un'eccezionale esperienza 4G che copre il 98% del territorio. Una connessione affidabile e veloce per permetterti di restare sempre connesso ovunque ti trovi.

Con l'app Ho. Mobile, hai il controllo totale delle tue comunicazioni. Puoi verificare il saldo, effettuare ricariche, ottenere supporto tecnico e molto altro, tutto a portata di click. Inoltre, hai la possibilità di personalizzare il tuo numero di telefono, creando la combinazione che preferisci.

L'offerta di Ho. Mobile è disponibile esclusivamente per i clienti provenienti da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb e altri provider virtuali. Un'opportunità unica per chi cerca un'offerta conveniente e vantaggiosa.

Attivare questa promozione è semplicissimo. Dalla prima ricarica di 8,00€, il costo del rinnovo di 7,99€ verrà scalato automaticamente. Inoltre, puoi usufruire dell'attivazione gratis e ottenere la SIM senza alcun costo aggiuntivo.

Puoi approfittare di questa offerta straordinaria in diversi modi. Ottieni la tua SIM in soli 5 minuti e scegli se mantenere il tuo vecchio numero o attivarne uno nuovo.

Paga online e ricevi comodamente la SIM a casa tua, attivandola facilmente tramite l'app o in edicola. Se preferisci, puoi optare per il ritiro e l'attivazione della SIM in edicola, pagando in contanti o con carta.

Non perdere l'occasione di godere di una promozione completa e vantaggiosa. Con Ho. Mobile, la comunicazione diventa un'esperienza senza limiti a un prezzo incredibile.

