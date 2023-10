Scopri l'offerta di Virgin: fibra al 100% a un prezzo imbattibile

Virgin, un provider di servizi Internet che sta diventando famoso in Italia da alcuni mesi, ha più di 14 milioni di clienti in 12 paesi in tutto il mondo. Con una storia di 25 anni alle spalle, l'azienda ha accumulato una grande fiducia e popolarità tra i suoi utenti.

Questo operatore offre una Fibra FTTH che è 12 volte più veloce di una tradizionale connessione Misto Rame (FTTC). Ha un prezzo accessibile e non ci sono vincoli contrattuali obbligatori.

Virgin Fibra: la scelta giusta per la tua connessione internet

Questo provider è chiaramente caratterizzato dalla trasparenza e da prezzi garantiti in modo permanente, anche passato il periodo promozionale.

Ci sono quattro tipi di Fibra disponibile, tra cui una ideale per la visione di Serie TV, film, eventi sportivi senza interruzioni, e una specifica per il gaming online, ottima per le chiamate di lavoro in Smart Working e perfetta per la connessione di più dispositivi contemporaneamente senza alcuna perdita di banda.

Virgin Fibra Pura è disponibile in due velocità, che variano a seconda della zona in cui ci si trova. I prezzi partono da 24,49€ per i primi 18 mesi per la prima opzione, che può arrivare a un massimo di 1 Gigabit al secondo, e diventano poi 29,49€ al mese successivamente. La seconda opzione arriva fino a 2,5 Gigabit al secondo e ha un costo mensile fisso pari a 29,49€.

Le promozioni sono accessibili online con un contributo unico richiesto per l'attivazione e la connessione alla fibra a partire da 19,99 euro in saldo. Queste offerte scadranno alla fine del mese.

