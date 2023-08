Scopri l'offerta Crédit Agricole: ricevi fino a 200€ in buoni Amazon

La gestione delle finanze è sempre più digitale e orientata all'efficienza. Crédit Agricole non fa eccezione e offre una promozione imperdibile: canone mensile azzerato e possibilità di ricevere buoni regalo Amazon soddisfacendo determinati requisiti.

Crédit Agricole offre una soluzione completa per le tue esigenze finanziarie, combinando i vantaggi di un conto tradizionale con l'accessibilità e la praticità di una moderna app per dispositivi mobili. Con il canone azzerato, non ci sono costi mensili nascosti.

La promozione comprende la possibilità di scegliere tra due opzioni di carte di debito. Puoi optare per la tradizionale Crédit Agricole Bancomat o fare un passo avanti con la sofisticata Crédit Agricole Visa, che offre il canone gratuito per i primi due anni. Ma qui arriva la parte davvero interessante - accumulare buoni regalo Amazon.

Buoni Amazon, ricompensa per gli acquisti

Apri il conto online entro il 31 ottobre, inserendo il codice promozionale "VISA" nel form di apertura e sottoscrivi la carta Crédit Agricole Visa. Per te 50 euro di benvenuto in Buoni Regalo Amazon. E se la utilizzi per i tuoi acquisti, sia online che in negozio, potrai ricevere buoni dal valore più elevato:

Per 250 euro di spesa, otterrai 25 euro in buoni Amazon

Con 500 euro di spesa, il buono sale a 50 euro

E se spendi 1.000 euro, otterrai il valore massimo di 100 euro in buoni Amazon

Altri 50 euro per te se apri anche il Conto Deposito, con un tasso di interesse annuo lordo del 3,50% se sottoscritto per 12 mesi.

Aprire un conto Crédit Agricole online è semplice e veloce: visita la pagina dell'offerta, seleziona la tua filiale di riferimento e inserisci i tuoi dati personali. Assicurati di avere a portata di mano i tuoi documenti d'identità e la tessera sanitaria nazionale. Ricorda che questa offerta è limitata: approfittane prima che scada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.