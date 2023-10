Scopri le offerte di Serverplan per i server dedicati Windows e Linux

Se sei alla ricerca di un partner affidabile che soddisfi tutte le tue esigenze di hosting tramite server dedicati, ti diciamo noi a chi affidarti: Serverplan.

Questo servizio mette a disposizione una vasta gamma di server dedicati sia Windows che Linux, offrendoti un'opportunità che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire.

Serverplan: tutto ciò che devi sapere sull'offerta e sul suo funzionamento

Ci sono degli indubbi vantaggi offerti da Serverplan per l'hosting di server dedicati. In particolare, la flessibilità del servizio, che non richiede contratti annuali e permette di attivare il server anche solo per un mese.

Inoltre, il setup del server è gratuito e non ci sono costi nascosti. Anche la velocità e l'affidabilità della connettività sono da evidenziare, grazie alla banda da 1 Gbps offerta da Serverplan.

Infine, la facilità di migrazione dei dati, che rende più semplice il trasferimento delle applicazioni sul nuovo server o del sito web.

Puoi stare certo che l'assistenza è accessibile a ogni ora del giorno, il che significa che non devi preoccuparti di incontrare ostacoli in caso di problemi.

Inoltre, il Service Level Agreement (SLA) garantisce che il tuo server sarà disponibile a una velocità del 99,99%, garantendo la massima disponibilità.

Selezionando Serverplan riceverai un incentivo extra impossibile da ignorare. Per le nuove attivazioni di Server Dedicati riceverai uno sconto del 50% per i primi tre mesi, indipendentemente dal fatto che vengano acquistati contestualmente o meno.

Questa offerta a tempo limitato è valida solo fino al 31/10/2023, quindi agisci rapidamente per sfruttare questa fantastica opportunità. Non dimenticare di utilizzare il codice coupon "SUPERSERVER" per ottenere lo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.