Scopri le nuove hit estive su Apple Music: fino a 3 mesi gratis

Se stai cercando la colonna sonora perfetta per questa estate, Apple Music ha quello che fa per te: un accesso illimitato a milioni di brani in streaming, senza interruzioni pubblicitarie.

Il servizio è disponibile a 10,99€ al mese o incluso nel pacchetto Apple One. Ma chi è nuovo sulla piattaforma può partire con un periodo di prova gratuito di 30 giorni. E c'è di più per chi ha appena comprato un dispositivo Apple: la prova può essere estesa fino a 3 mesi. Basta accedere ad Apple Music per verificare se si ha diritto, ma ne parliamo più nel dettaglio nelle prossime righe.

Tre mesi di Apple Music gratis con il tuo nuovo dispositivo

Fino al 30 settembre 2025, se hai acquistato un prodotto idoneo - come un iPhone, iPad, Mac, Apple TV, AirPods, Apple Watch o cuffie Beats - hai diritto a 3 mesi gratuiti. Nessun costo iniziale, nessun vincolo: basta attivare la promo entro 90 giorni dalla configurazione del dispositivo o dal primo abbinamento.

La procedura varia leggermente a seconda del prodotto acquistato:

Se hai un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV , apri semplicemente l'app Apple Music direttamente dal dispositivo dopo la configurazione;

, apri semplicemente l'app Apple Music direttamente dal dispositivo dopo la configurazione; Per un Apple Watch nuovo , entra nell'app Apple Music dell'iPhone a cui è abbinato;

, entra nell'app Apple Music dell'iPhone a cui è abbinato; Se hai acquistato dispositivi audio (AirPods, HomePod, Beats, ecc.), apri l'app Apple Music da iPhone o iPad già connessi al nuovo dispositivo.

Puoi verificare in un attimo l'idoneità del tuo account cliccando su questo link. Dopo il periodo gratuito, l'abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99€ al mese, ma puoi disdire in qualsiasi momento.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.