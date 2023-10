Scopri la protezione AI di McAfee+, con sconti fino a 85 euro

McAfee è un antivirus decisamente efficace e potente, che permette di eliminare qualsiasi tipo di minaccia dal proprio dispositivo. Non prevede una formula gratuita, ma offre funzionalità premium che ti faranno sentire al sicuro in ogni momento, già installando la sola versione base. La vera peculiarità di questo antivirus riguarda i piani McAfee+, che includono anche delle funzionalità dotate di intelligenza artificiale, per migliorare la sicurezza degli utenti. Una di queste è McAfee Scam Protection, che scansiona gli URL nei messaggi o nelle e-mail, ti avvisa se il link è dannoso e ne blocca l’accesso. Questa e le altre funzioni dotate di AI sono incluse nei vari piani McAfee+, che oggi offrono uno sconto incredibile, fino a 85 euro sul primo anno di abbonamento.

McAfee+: come l’intelligenza artificiale cambia la sicurezza

Oltre Scam Protection, un’altra novità di questo antivirus, che sfrutta l’intelligenza artificiale è Pulizia account online (nella versione completa soltanto per il piano Advanced). Questa funzionalità scansiona la rete e scopre quali aziende utilizzano i tuoi dati. Infine, ti permette di eliminarli prima che si verifichino violazioni di dati. Next-gen Threat Protection (disponibile per il piano Advanced e Ultimate) offre protezione completa dal furto di identità e sicurezza premium, scansionando il web grazie all’uso dell’AI. Social Privacy Manager mantiene la tua privacy sui social network con consigli personalizzati. Bank Account Takeover Monitoring ti avvisa quando le informazioni di contatto personali sul tuo conto bancario cambiano e ti aiuta a recuperarle. Infine, Transaction Monitoring ti aiuta a individuare transazioni insolite che potrebbero essere un legate a un furto di identità. Queste ultime due funzionalità sono riservate ai piani Advanced e Ultimate.

McAfee+ propone tre piani in abbonamento. Il primo è Premium, disponibile al prezzo di 44,95 euro il primo anno. Il secondo è Advanced, proposto a 64,95 euro il primo anno. Nonostante entrambi offrano uno sconto di 85 euro sul prezzo iniziale, Advanced è il più conveniente per opzioni-prezzo. Il terzo, Ultimate, è disponibile al prezzo di 134,95 euro il primo anno, con uno sconto di 55 euro sul prezzo di partenza. Se invece vuoi provare la protezione base di McAfee (che non prevede le opzioni AI), puoi acquistare il piano Base al prezzo di 29,95 euro il primo anno, oppure Essential, al prezzo di 39,95 euro il primo anno. Se hai provato le potenzialità di questo antivirus e pensi comunque che non faccia al caso tuo, puoi richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

