Scopri la potenza della fibra Iliad: internet fino a 5 Gbit/s a soli 21,99€

Se è vero che lo standard di connessione Internet di riferimento è oggi diventata la fibra ottica, è altrettanto vero che non tutti sono raggiunti da questa tecnologia e che spesso i costi non sono sempre sostenibili per tutte le famiglie. Per questo è sicuramente interessante l’offerta di Iliad che consente di avere la fibra ultraveloce (fino a 5 Gbit/s in download) a soli 21,99€ al mese per sempre. Ecco come usufruire di questa promozione.

Connessione ultraveloce per tutta la famiglia

L’offerta della fibra di Iliad si rivela come la soluzione ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di una connessione veloce e stabile. Grazie alla tecnologia FTTH EPON è possibile ottenere una connessione che raggiunge i 5 Gbit/s in download e i 700 Mbit/s in upload. In alternativa Iliad offre la tecnologia FTTH GPON per una velocità fino a 2,5 Gbit/s in download e fino a 500 Mbit/s in upload.

Questi numeri assicurano di poter guardare contenuti in alta definizione, partecipare a call di lavoro, navigare sui social e giocare in streaming simultaneamente senza interruzioni, rallentamenti o perdite di segnale. In questo modo ogni dispositivo connesso può operare al massimo delle potenzialità per un’esperienza di navigazione impeccabile. Sfrutta la potenza di una tecnologia all’avanguardia per potenziare il tuo lavoro, lo studio e il tempo libero, e scopri come una connessione di alta qualità possa fare la differenza nella tua vita digitale.

La fibra di Iliad è in promozione a 21,99€ al mese per sempre con uno sconto di 4€ al mese (48€ l’anno) rispetto ai 25,99€ di listino per tutti coloro che hanno attiva un’utenza Iliad mobile. Incluse nel canone anche le chiamate illimitate (anche verso diversi Paesi esteri), l’Iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 e la garanzia di una tariffa che non cambierà nel corso del tempo.

Verifica ora la tecnologia disponibile presso la tua abitazione e attiva l’offerta di Iliad per la connessione ultraveloce per la tua casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.