Scopri il servizio di rimozione dati che sta rivoluzionando la privacy online

Sai che i tuoi dati personali (nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, numeri di telefono, indirizzi e-mail, abitudini di acquisto, eccetera) sono presenti online e accessibili a chiunque? È il motivo per cui ogni giorno riceviamo una grande quantità di telefonate di telemarketing da operatori che conoscono diverse informazioni così da proporci offerte che per questo appaiono più interessanti.

Ma oltre al fastidio di telefonate ed e-mail spam, la presenza dei nostri dati all’interno dei database di numerosi data broker crea un problema di sicurezza non indifferente. Quei dati, infatti, vengono venduti e possono essere utilizzati dagli hacker per truffe online, frodi finanziarie e furti d’identità. Per metterti al sicuro c’è Incogni, un tool innovativo tramite il quale individuare e rimuovere i propri dati online.

Come funziona Incogni

Incogni offre un servizio di rimozione dei dati online tramite un processo di scansione del web alla ricerca di tutti gli archivi e i database dove queste informazioni sono salvate. Quindi, una volta individuati, inizia a monitorarli inviando loro una richiesta di cancellazione dei dati controllando che tale rimozione venga effettuata e mantenuta. Quindi prosegue continuamente a monitorare il web così da intervenire tempestivamente in caso di perdite di dati sensibili.

Già dopo poche settimane dall’attivazione di Incogni si nota la differenza, riducendo il numero delle chiamate di spam e prevenendo il rischio di frodi e furti d’identità. È un servizio fondamentale per ottenere una maggiore sicurezza e privacy online in maniera rapida e affidabile.

Attivare Incogni è molto semplice ed è possibile approfittare della promozione con lo sconto del 55% sul prezzo del piano individuale con abbonamento annuale. Prova ora Incogni (con la formula di rimborso entro 30 giorni) e inizia subito a sperimentare i benefici di questo servizio di rimozione dei dati per migliorare la tua sicurezza e la qualità della tua vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.