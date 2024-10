Scopri il nuovo POS Axerve a canone zero e 1% di commissioni

Un POS intelligente, sicuro e con una SIM che si connette in automatico alla rete 4G del migliore operatore locale: questo è quanto offre Axerve con la sua offerta POS Easy. Scegliendo la promo POS Easy a commissioni, si avrà un POS a canone zero e solo l'1% di commissioni. In più, se la richiesta viene presentata entro il 29 novembre, Axerve rimborsa il 50% delle commissioni tramite cashback, facendo così crescere il business dell'azienda.

L'offerta POS Easy di Axerve è disponibile online tramite questa pagina del sito ufficiale. È prevista un'imposta di bollo di 16 euro per l'attivazione del servizio, più il pagamento di 100 euro per l'acquisto del terminale.

POS Axerve a canone zero e 1% di commissioni con l'offerta POS Easy

Al di là dell'integrazione della SIM e dell'attuale promozione che prevede il rimborso del 50% delle commissioni, la soluzione POS Easy per i titolari di un'attività di qualsiasi dimensione offre numerosi altri vantaggi.

Tra questi, uno dei più importanti è la compatibilità con i principali metodi di pagamento oggi disponibili: Visa, V-Pay, Mastercard, Maestro, Pagobancomat per quanto riguarda le carte di credito, debito o prepagate, a cui si aggiungono poi Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per chi invece paga attraverso i wallet digitali.

L'accredito di ciascuna transazione avviene su qualsiasi conto corrente italiano tramite bonifico bancario, e per visualizzare l'importo è necessario attendere soltanto un giorno lavorativo successivo all'incasso. Inoltre, Axerve conferma che POS Easy non prevede l'apertura di un nuovo conto corrente dedicato.

POS Easy è attivabile online su questa pagina dedicata del sito Axerve. Richiedendo il POS a canone zero e 1% di commissioni entro il 29 novembre si ha la possibilità di ricevere il 50% delle commissioni.

