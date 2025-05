Scopri il mouse perfetto per il gaming a un prezzo imperdibile!

Leggerezza e precisione in un unico dispositivo: il Glorious Gaming Model D è la scelta perfetta per chi cerca un mouse da gaming di alta qualità senza dover spendere una fortuna. Grazie a uno sconto del 33%, ora è disponibile a soli 39,99 euro su Amazon, rispetto al prezzo originale di 59,99 euro. Un’opportunità da non perdere per migliorare la tua esperienza di gioco.

Prestazioni elevate in un design ultraleggero

Il Glorious Gaming Model D si distingue per il suo peso piuma di soli 69 grammi, un valore che lo rende incredibilmente maneggevole e ideale per sessioni di gioco prolungate. Il design a nido d’ape non solo contribuisce alla leggerezza, ma garantisce anche una robustezza senza pari. Pensato per mani di dimensioni medie o grandi, il suo profilo ergonomico assicura un comfort straordinario, anche dopo ore di utilizzo.

Nonostante sia un mouse cablato, il Glorious Gaming Model D offre un’esperienza di utilizzo simile a quella di un dispositivo wireless grazie al cavo Ascended. Questa tecnologia avanzata elimina qualsiasi resistenza al movimento, rendendo il mouse perfetto per i gamer più esigenti. Inoltre, i piedini in PTFE vergine al 100% (Glorious Skates) garantiscono uno scorrimento fluido su ogni superficie, come se stessi pattinando sul ghiaccio.

Specifiche tecniche che fanno la differenza

Il cuore tecnologico del Glorious Gaming Model D è il sensore Pixart 3360, che offre un tracciamento al pixel senza accelerazione artificiale. Con una frequenza di polling di 1.000 Hz e una distanza di sollevamento inferiore a 0,7 mm, questo mouse è perfetto per i giochi che richiedono precisione e reattività. Sei tasti programmabili con supporto per macro ampliano ulteriormente le possibilità di personalizzazione, adattandosi alle tue esigenze di gioco.

Gli switch Omron integrati nel mouse sono progettati per resistere fino a 20 milioni di clic, assicurando una lunga durata anche per i gamer più accaniti. Non manca un tocco di stile: l’illuminazione RGB personalizzabile permette di abbinare il mouse al tuo setup, aggiungendo un tocco di personalità alla tua postazione.

Compatibile con Windows, Mac e Linux, il Glorious Gaming Model D si adatta a qualsiasi sistema operativo. Le sue dimensioni compatte di 12,8 x 6,7 x 0,1 cm lo rendono facilmente integrabile in qualsiasi setup, senza occupare troppo spazio sulla scrivania.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per migliorare il tuo equipaggiamento da gaming. Scopri di più e approfitta dell’offerta su Amazon per portare a casa un mouse che unisce prestazioni elevate, comfort e un prezzo accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.