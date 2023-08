Il Lenovo che abbiamo selezionato per te è un dispositivo super versatile, si trasforma in base alle tue esigenze e adesso su Amazon lo trovi anche ad un prezzo scontato. Scopri le gioie che solo il Lenovo IdeaPad Flex 5 può donarti.

Tuo ad un prezzo scontato che puoi anche dilazionare in piccole e comode rate a tasso zero, grazie al servizio Cofidis che Amazon mette a tua disposizione.

Lenovo IdeaPad Flex 5, trasformalo come vuoi tu!

Un display da 14 pollici 16:10 touch Full HD con risoluzione 1920x1080 e pannello IPS, 300nits. Con questo schermo godrai di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione. Storage da 256 GB SSD per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare i tuoi documenti importanti in velocità e soprattutto in sicurezza. E ancora un processore Intel Core i3-1215U, grazie al quale otterrai grandi prestazioni a consumi ridotti, e una scheda grafica integrata Intel per avere a tua disposizione qualità in ogni circostanza. E poi RAM da 8GB Soldered DDR4-3200 cosi' non dovrai preoccuparti di nulla mentre lavori.

Goditi una straordinaria qualità delle immagini su uno schermo OLED, con formato 16:10 che assicura una superficie visiva più estesa, DCI-P3 per livelli di contrasto superiori e luminosità a 400 nit. La riduzione dell'emissione di luce blu allevia l'affaticamento della vista senza compromettere la precisione dei colori, garantendo qualità dell'immagine e comfort ergonomico.

La sua cerniera a 360° è stata sottoposta a test più di 25.000 volte per garantirne la massima durata. Incredibilmente portatile, con appena 17,4 mm di spessore e 1,6 kg di peso, è disponibile in tre colori.

Resta sempre al passo in un mondo in continua evoluzione con il versatile IdeaPad Flex 5 di settima generazione (14" Intel). Lavora e studia in modalità notebook, goditi l'intrattenimento in modalità tent, usa la modalità stand per le presentazioni o leggi comodamente in modalità tablet.

Questo Lenovo è versatile, portatile e potente. Prendilo adesso su Amazon!

