Scopri il corso di autoapprendimento del British Council: migliora il tuo inglese ora

Hai sempre desiderato perfezionare il tuo inglese, ma non trovi il tempo per frequentare un corso che possa aiutarti? Il British Council, istituzione di riferimento mondiale per l'apprendimento della lingua inglese, ha la soluzione ideale: un innovativo corso di autoapprendimento che si adatta perfettamente ai tuoi ritmi e alle tue esigenze. Ed è disponibile a soli 8€ al mese!

Un metodo rivoluzionario per imparare l’inglese

La caratteristica più significativa del metodo del British Council è legata alla piattaforma adattiva che analizza il livello iniziale di ogni iscritto, creando un percorso di apprendimento su misura. Se è vero che l’obiettivo è comune per tutti – quello di imparare a parlare, leggere e comprendere l’inglese – il punto di partenza per raggiungere questo traguardo è diverso per tutti. Così come è differente il tempo e gli step da seguire per arrivarci.

Questa è una delle principali differenze del metodo del British Council rispetto ai corsi tradizionali. Iscrivendosi al British Council, infatti, non si perderà tempo in contenuti eccessivamente semplici o in esercizi troppo complessi, ma si avrà sempre lezioni adeguate al proprio livello e utili per migliorare procedendo lungo il proprio percorso di apprendimento.

Inoltre con il British Council si ha la possibilità di seguire una preparazione mirata all’ottenimento delle certificazioni ufficiali. Completando i vari moduli, infatti, non solo si miglioreranno le proprie competenze linguistiche, ma si riceverà anche l’adeguata preparazione per sostenere gli esami riconosciuti in tutto il mondo in ambito accademico e professionale.

L’altro aspetto fondamentale a cui fare riferimento riguarda i contenuti didattici proposti nei corsi del British Council. Questi, infatti, sono costantemente aggiornati per riflettere l’inglese contemporaneo così da avere un approccio pratico per apprendere un inglese realmente utile e comprensibile.

Iscriviti ora al corso British Council: nell’abbonamento mensile sono inclusi anche quattro webinar di grammatica e pronuncia per migliorare ulteriormente il tuo livello di inglese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.