Scopri il conto e la carta a canone con cui guadagnare fino a 500€ di buoni Amazon

I conti correnti online in particolare e le banche in generale sono visti quasi sempre esclusivamente come un costo e raramente come una fonte di guadagno e un’opportunità. Con il suo conto corrente, Crédit Agricole prova a ribaltare questa convinzione offrendo solo vantaggi e nessun costo, sia per la gestione del conto che per la carta. Apri il conto Crédit Agricole e ottieni 50€ di bonus di benvenuto.

Come ottenere fino a 500€ di buoni regalo con Crédit Agricole

Il conto corrente Crédit Agricole prevede l’azzeramento del canone per tutti gli under 35, per coloro che vi accreditano la pensione o lo stipendio, per chi ha un dossier titoli attivo o un patrimonio di almeno 5000€. Per i primi 9 mesi, inoltre, il conto è a canone zero per tutti. Associata c’è poi la Carta Crédit Agricole Visa evoluta che può essere utilizzata fin da subito collegandola ai principali wallet digitali (Apple Pay, Google Pay, eccetera) con la quale effettuare pagamenti e prelievi sia negli store fisici che online sia in Italia che all’estero. Per migliorare la gestione dei propri fondi possono essere personalizzati i limiti di utilizzo giornalieri o mensili.

Con l’app Crédit Agricole si ha tutto sotto controllo, si può mettere in pausa la carta in caso di furto o smarrimento e richiedere i vari prodotti da integrare nell’offerta. Sempre dall’app è possibile anche prenotare una consulenza in filiale o avviarne una da remoto per avere un operatore dedicato con cui confrontarsi su tutte le varie necessità.

Inoltre con il conto corrente Crédit Agricole si possono guadagnare fino a 250€ in buoni regalo invitando 5 amici ad aprire un conto (e a loro volta riceveranno un buono regalo di 50€). Altri 250€ di buoni regalo Amazon possono arrivare dal bonus di benvenuto di 50€ (per chi apre il conto entro il 12 febbraio), dai 150€ per l’utilizzo della carta di debito Crédit Agricole Visa e dai 50€ per chi entro il 30 aprile accredita sul conto lo stipendio o la pensione.

Tanti vantaggi e nessun costo con il conto corrente Crédit Agricole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.