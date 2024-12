Scopri il conto corrente all inclusive, gratuito e sicuro

Quando si è alla ricerca di un nuovo prodotto finanziario, come il conto corrente online, si è spesso costretti a dover scegliere cosa sacrificare. Meglio i prelievi gratuiti o l’assistenza dedicata? Conviene di più orientarsi verso l’assenza di commissioni o i servizi aggiuntivi? Con HYPE Premium non serve scegliere: è tutto compreso.

L’offerta HYPE Premium per un conto corrente online all inclusive

HYPE Premium è il conto corrente online che offre prelievi gratis e pagamenti in tutto il mondo, servizio assistenza prioritario (per email, chat, telefono e anche su WhatsApp), carta di debito World Elite Mastercard e l’assicurazione su viaggi, acquisti online, spese mediche e molto altro ancora.

L’offerta all inclusive del conto HYPE Premium prevede di ricaricare senza limiti la propria carta, effettuare prelievi gratuiti in qualsiasi valuta in ogni Paese del mondo senza costi, bonifici istantanei gratuiti, illimitati e in tempo reale e l’assenza di commissioni su bollettini e bollette.

Tra gli aspetti interessanti del conto HYPE Premium c’è la sua vocazione ai viaggi. Per coloro che per lavoro o per piacere si spostano spesso verso diverse destinazioni estere possono contare su servizi aggiuntivi dedicati molto utili. Non solo i prelievi e i pagamenti in qualsiasi valuta, ma anche le assicurazioni sui biglietti e l’accesso alle lounge aeroportuali per rendere l’attesa del prossimo volo un’esperienza rilassante.

Inoltre le assicurazioni associate al conto HYPE Premium coprono qualsiasi imprevisto: bagagli smarriti, voli in ritardo o cancellati, assistenza sanitaria e spese mediche; tutto è compreso nel canone del conto corrente senza costi aggiuntivi.

La registrazione del conto corrente HYPE Premium è rapida e avviene completamente online con la possibilità di avere la carta virtuale disponibile subito all’interno dell’applicazione per accedere subito a tutti i vantaggi di questo conto corrente. Un conto molto interessante sia per la quotidianità che per gli spostamenti all’estero.





