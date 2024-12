Scopri il conto a canone zero e senza commissioni fino al 2027

Quante volte ci si è trovati a valutare un’offerta molto conveniente ma poi decidere di rinunciarvi perché le condizioni vantaggiose erano limitate nel tempo? Una realtà diffusa che non toglie nulla ai vantaggi associati, ma che li ridimensiona e contestualizza in un periodo temporale limitato. SelfyConto, il conto smart di Banca Mediolanum, estende tutti i suoi vantaggi per tre anni: attiva ora il conto SelfyConto per avere tutto gratis fino al 2027.

Tutti i motivi per aprire SelfyConto

SelfyConto è un conto corrente pensato per rispondere a diverse esigenze e ha in promozione l’azzeramento di diversi costi fissi. Per gli under 30 (e fino al compimento dei trent’anni) il conto SelfyConto è completamente gratuito e compreso nel canone ci sono i bonifici SEPA (anche istantanei), i prelievi in tutti gli ATM dei Paesi Euro, la carta di debito fisica e la possibilità di inviare e ricevere soldi tramite i moderni metodi di pagamento (come PayPal e Plick).

Anche gli over 30 possono accedere alle stesse condizioni fino al 31 dicembre 2027 accreditando lo stipendio sul conto o spendendo almeno 500€ al mese.

Con SelfyConto si hanno a disposizione tre diverse carte: la Carta di Debito Mediolanum Card, la Carta di Credito Mediolanum Credit Card e la Carta Prepagata Mediolanum Prepaid Card. L’intero conto, l’operatività e le varie funzionalità sono gestibili comodamente dall’applicazione mobile. Dal proprio smartphone, infatti, è possibile effettuare pagamenti (anche tramite i wallet digitali), gestire i pagamenti CBILL e PagoPA, richiedere prestiti personali fino a 2000€, accedere al trading online e usufruire di polizze assicurative molto convenienti.

Aprire SelfyConto è semplice e veloce: è sufficiente un documento, il codice fiscale, lo smartphone, l’indirizzo e-mail e, a scelta, un metodo di autenticazione tra lo SPID, la webcam o un bonifico bancario. In più aprendo il conto SelfyConto si possono ricevere 100€ di buoni regalo Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.