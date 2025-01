Scopri i vantaggi di HYPE: conto gratuito e bonus benvenuto

HYPE si distingue come una delle opzioni più innovative e accessibili di conti digitali. Grazie a un’interfaccia semplice e funzionalità avanzate, consente di effettuare operazioni bancarie quotidiane, pianificare spese e risparmi, e accedere a servizi finanziari aggiuntivi, tutto comodamente dal proprio smartphone. E in questo momento aprirlo è ancora più conveniente: i nuovi utenti, utilizzando il codice CIAOHYPER, ricevono un bonus di benvenuto di 5€ al momento dell’attivazione, rendendo l’inizio dell’esperienza con HYPE ancora più gratificante.

HYPE: un conto pensato per ogni esigenza

HYPE è progettato per adattarsi a chiunque cerchi una gestione finanziaria pratica e moderna, eliminando le complessità tipiche dei conti tradizionali. Grazie al canone gratuito, è particolarmente adatto per chi desidera un conto economico senza rinunciare a funzionalità avanzate.

Oltre a operazioni basilari come bonifici gratuiti e prelievi senza costi aggiuntivi fino a 250€ al mese, HYPE mette a disposizione una carta virtuale free, perfetta per acquisti online sicuri. Inoltre, l’app HYPE offre strumenti per monitorare le spese, impostare budget e accedere a cashback fino al 10% sugli acquisti presso negozi convenzionati.

La flessibilità del conto lo rende ideale sia per chi cerca una soluzione primaria per accreditare stipendi o pensioni, sia come conto secondario per gestire spese quotidiane in modo più organizzato. Attivarlo è semplice: basta registrarsi tramite il sito ufficiale di HYPE, inserire i dati richiesti e utilizzare il codice promozionale CIAOHYPER. Dopo la registrazione, il bonus di 5€ verrà accreditato direttamente sul saldo, pronto per essere utilizzato.

HYPE è molto più di un semplice conto corrente: è uno strumento pensato per semplificare e migliorare la gestione del denaro, senza costi inutili. Con il bonus di benvenuto e tutte le funzionalità disponibili, è il momento ideale per scoprire i vantaggi di questa soluzione digitale.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi