Scopri Conto Key di Banca Progetto e ottieni il 4,75% sui depositi

Conto Key è il conto online di Banca Progetto, attivabile in pochi passi che permette di gestire le tue spese quotidiane in tutta semplicità, ma anche di effettuare bonifici ordinari e istantanei in tutta l’area SEPA. Si tratta di un conto corrente a canone zero, che offre una carta di debito internazionale a circuito Mastercard gratuita. Inoltre, fino al 31 marzo 2024, il conto sarà remunerato al 2,5%. Per aprire Conto Key basterà un documento di identità valido, la propria tessera sanitaria o il codice fiscale, un numero di cellulare e un indirizzo e-mail. Con Conto Key, avrai anche Conto Progetto, il conto deposito flessibile, che ti permette di riavere tutto l’importo investito quando desideri, interessi compresi (fino a 4,75% lordo).

Conto Key: come funziona Conto Progetto

Come già accennato, Conto Progetto di Conto Key è un salvadanaio completamente gratuito e senza una durata predefinita che ti permette di guadagnare fino al 4,75% lordo di interessi sui depositi vincolati. La giacenza minima che puoi inserire sul conto deposito di Banca Progetto è di 5.000 euro. Se ad esempio desideri investire la quota minima in Conto Progetto, con una durata di 6 mesi, otterrai il 3,75% lordo di interessi (ovvero il 2,78% netto). Ciò significa che alla scadenza, avrai un guadagno di 70 euro netti. Se invece desideri depositare la stessa somma per 60 mesi, otterrai il 4,75% lordo di interessi (ovvero il 3,52% netto), che ti farà guadagnare circa 879 euro. Naturalmente puoi anche scegliere un conto con linee svincolabili, ma il tasso di interesse sarà minore. In questo caso, gli interessi partono dal 3% lordo (2,22% netto) per 6 mesi, fino a 4,50% lordo (3,33% netto).

Se apri Conto Progetto entro il 30 novembre 2023, oltre ai tassi promozionali, Banca progetto ti offrirà l’imposta di bollo gratuita per tutto il 2024. Infine, grazie all’adesione di Banca Progetto al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, potrai approfittare della copertura assicurativa fino a 100.000 euro.

