Scopri come ottenere un Apple Watch grazie a Mediolanum

Se stai valutando l'acquisto di un Apple Watch, o di un altro dispositivo Apple, ti segnaliamo l'iniziativa in corso sul sito ufficiale di Banca Mediolanum. La promozione è legata all'apertura di SelfyConto, il conto corrente online a canone zero fino a 30 anni e per tutti il primo anno, con in più prelievi gratis in tutta Europa e la carta di credito gratuita.

Regolamento alla mano, l'apertura di SelfyConto e l'invito di due amici a diventare nuovi clienti di Banca Mediolanum consente di ricevere in regalo un Apple Watch SE di ultima generazione. Inoltre, invitando più amici, si possono ricevere un iPad di decima generazione o un iPhone 15.

Come ricevere un Apple Watch grazie a Banca Mediolanum

Per ottenere un Apple Watch SE in regalo tutto quello che bisogna fare è aprire SelfyConto entro il 30 agosto e invitare due amici a fare altrettanto. Oltre a questo, ciascun invitato deve accreditare lo stipendio o la pensione sul nuovo conto corrente, oppure spendere almeno 500 euro al mese per tre mesi.

L'iniziativa in corso sul sito ufficiale di Banca Mediolanum prevede altri due premi oltre l'Apple Watch SE: parliamo dell'iPad di decima generazione e dell'iPhone 15. Per il primo occorre invitare quattro amici, per il secondo invece sei amici. A questo proposito, sottolineiamo come il regolamento indichi nel 14 febbraio 2025 la data ultima per richiedere il premio.

Per aderire alla promozione è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito Banca Mediolanum e aprire il nuovo conto corrente online SelfyConto. Al termine dell'iscrizione, si devono poi invitare almeno due amici a diventare clienti della nota banca italiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.