Scopri come ottenere 100€ di cashback attivando PAYBACK American Express

Vuoi conoscere una carta di credito che unisce sicurezza, flessibilità e tanti vantaggi? Carta PAYBACK American Express.

Senza quota annuale, questa carta ti consente di gestire le spese come meglio credi, scegliendo tra pagamento a saldo o a rate. Ci sono gli interessi, ovviamente, calcolati con TAN del 12% e TAEG del 14,31%. Ma la vera offerta è un’altra: continua a leggere per conoscerla.

Carta PAYBACK American Express: promozione esclusiva con 100€ di sconto

L’offerta di cui parliamo è valida fino al 19 febbraio 2024. In pratica, se attivi entro tale data la Carta PAYBACK American Express, potrai ottenere uno sconto di 100 euro direttamente in estratto conto.

C’è però una condizione da soddisfare: spendere almeno 250€ nei primi tre mesi dalla data di attivazione della carta.

La convenienza di questa carta non è ridotta soltanto a questo sconto. Il programma payback di consente di accumulare punti con ogni acquisto. Ad esempio, se spendi 2 euro, guadagnerai 1 punto. Puoi anche raddoppiarli se vuoi, devi soltanto acquistare presso i partner del programma.

Non mancano altre promozioni, bonus e sconti, ma anche un’assistenza clienti di qualità, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

La carta non viene concessa a chiunque, in quanto ci sono delle condizioni da rispettare. Innanzitutto, devi essere maggiorenne e residente in Italia; poi, devi avere un conto bancario o postale nel circuito SEPA e un reddito annuo lordo di almeno 11.000 euro.

Non aspettare troppo a richiedere la carta, perché lo sconto di 100 euro è valido fino al 19 febbraio. Quindi, clicca sul bottone qui sotto, entra nella pagina dedicata alla promo e inizia la procedura di richiesta.

