Scopri come accedere a qualsiasi sito e contenuto in streaming

Ti è mai capitato di voler guardare una serie TV disponibile solo all’estero o di trovarti bloccato davanti a un sito con la scritta “contenuto non disponibile nel tuo Paese”? Se sì, sai quanto può essere frustrante vivere un’esperienza di questo tipo. In un mondo sempre più connesso, i confini digitali sono spesso più rigidi di quelli reali e non poter fruire liberamente di questi contenuti è un fastidio che può essere oggi facilmente superato con ExpressVPN. Attivala ora: hai 2 anni a 4,87€ al mese (con un risparmio del 61%) e 4 mesi gratis di utilizzo.

Intrattenimento e sicurezza in un’unica soluzione

Con ExpressVPN puoi accedere a qualsiasi sito o piattaforma di streaming come se ti trovassi in un altro Paese. Questo significa aprire Netflix, Disney+, Prime Video o qualsiasi altro servizio e vedere i contenuti disponibili nei cataloghi di Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e molte altre nazioni senza blocchi, limiti o rallentamenti.

La libertà digitale non è una realtà limitata al solo intrattenimento. Con ExpressVPN, infatti, hai la possibilità di navigare in modo sicuro e privato così da proteggere i tuoi dati in ogni circostanza, anche quando sei connesso alle reti Wi-Fi pubbliche (quelle di bar, aeroporti, biblioteche, ecc.).

Tra i punti di forza di ExpressVPN c’è che hai la possibilità di utilizzarla su qualsiasi dispositivo (PC, smartphone, tablet, smart TV e perfino router) accedendo a migliaia di server distribuiti in 105 Paesi, così da cambiare localizzazione con un solo clic.

Per usufruire dei vantaggi di ExpressVPN ti bastano meno di due minuti: installa l’applicazione e premi un pulsante per essere immediatamente protetto. Approfitta dell’offerta per acquistare ExpressVPN a soli 136,31€ per 28 mesi e ottenendo anche 4 mesi di utilizzo gratuiti e anche una eSIM da 5 GB. Scegli ExpressVPN e attivala su tutti i tuoi dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.