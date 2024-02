Scopri 5 OGGETTI LOW COST fondamentali per il tuo ufficio in casa e non solo!

Se stai cercando di migliorare la tua produttività e rendere il tuo spazio lavorativo più efficiente senza spendere una fortuna, allora sei nel posto giusto! Ecco 5 oggetti fondamentali per il tuo ufficio, tutti low budget e pronti a rivoluzionare il tuo modo di lavorare.

Distruggidocumenti

Questo distruggidocumenti è un must-have per ogni ufficio. Con una capacità di 7-8 fogli e la funzione di taglio a striscia, ti permette di distruggere documenti sensibili, CD e carte di credito in modo sicuro e veloce. Non dovrai più preoccuparti della privacy dei tuoi dati!

Plastificatrice Termica 3 in 1

Proteggi i tuoi documenti importanti dalla polvere, dall'acqua e dalla manomissione con questa plastificatrice termica. Con funzioni di rifinitura, perforazione e smussamento degli angoli, è l'accessorio perfetto per creare documenti resistenti e professionali.

Supporto da Scrivania Regolabile per Monitor

Riduci l'affaticamento del collo e migliora la postura con questo supporto da scrivania regolabile. Adatto per monitor e laptop fino a 22 libbre, ti permette di posizionare il tuo schermo alla giusta altezza per una visualizzazione ottimale.

Stampante Multifunzione HP DeskJet 2720e

Questa stampante multifunzione a getto d'inchiostro offre una stampa a colori di alta qualità con una velocità di 7,5 ppm. Dotata di connettività Wi-Fi e HP Smart, ti permette di stampare facilmente da qualsiasi dispositivo. Inoltre, con 6 mesi di inchiostro Instant Ink inclusi con HP+, risparmierai ancora di più!

Portariviste Pieghevole

Mantieni il tuo spazio di lavoro ordinato e organizzato con questo portariviste pieghevole. Con 4 scomparti e un design compatto, è l'ideale per conservare documenti, riviste e altro ancora senza ingombrare la tua scrivania.

Non perdere l'opportunità di migliorare il tuo ufficio con questi accessori low budget! Clicca sui link per acquistarli su Amazon e trasforma il tuo spazio di lavoro oggi stesso!

