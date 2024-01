Alla scoperta delle cuffie wireless Logitech Zone Vibe 100 ora al 46%

Oggi vogliamo parlare di cuffie wireless con microfono, che puoi usare sia per il gaming che anche per conferenze o semplicemente per guardare film. L'offerta che ti segnaliamo si trova su Amazon. Si tratta delle Logitech Zone Vibe 100 che oggi puoi avere a soli 69,99 euro, invece che 129 euro.

È quindi subito evidente una delle ragioni che ci ha spinto a segnalarle come un ottimo acquisto: il prezzo. Con questo sconto del 46% oggi puoi risparmiare ben 59 euro sul totale. Ovviamente non è l'unica cosa interessante. Sono molto comode, per cui le puoi usare per tutto il tempo che vuoi. Hanno un suono eccellente e un microfono con la tecnologia di cancellazione del rumore. Ma vediamo nel dettaglio queste caratteristiche.

Logitech Zone Vibe 100: qualità prezzo senza rivali

Non si può che partire dal rapporto qualità prezzo che abbiamo evidenziato ampiamente. A una cifra così bassa diventa davvero difficile trovare prodotti di qualità come queste cuffie. E le puoi collegare in modalità Bluetooth a praticamene qualsiasi dispositivo. La connessione risulta sempre stabile e senza la minima latenza tra audio e video.

Il microfono incorporato riesce a captare la tua voce e a filtrare invece i rumori circostanti per comunicare con il tuo team nelle partite online in modo perfetto. Il loro design è stupefacente. I morbidi cuscinetti sono imbottiti e garantiscono il massimo del comfort. E la fascia che poggia sulla testa è larga così non da fastidio. Ultima cosa, non meno importante, l'autonomia da ben 18 ore con una sola ricarica.

Insomma sarai d'accordo con noi che oggi puoi fare un bel colpo. Quindi dirigiti subito su Amazon e acquista le tue Logitech Zone Vibe 100 a soli 69,99 euro, invece che 129 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

