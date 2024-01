Scopa elettrica Ariete pratica e facile da usare: MEGA SCONTO del 34%

L'handy force rtb di Ariete è il compagno ideale per una pulizia completa della casa, grazie alla sua versatilità come scopa verticale o aspirapolvere portatile, resa possibile dal ricco kit di accessori in dotazione. Questo 2 in 1 offre una soluzione completa per pulire ogni angolo della tua abitazione.

La tecnologia ciclonica di questo dispositivo garantisce una pulizia impeccabile, eliminando polveri, acari e batteri dalle superfici domestiche. Il filtro HEPA contribuisce al massimo trattenimento delle micro polveri all'interno del serbatoio, rendendo l'aspirapolvere particolarmente adatto per coloro che soffrono di allergie a pollini o peli di animali domestici.

La spazzola multiuso fornita è progettata per la pulizia approfondita di superfici come cotto, marmo, gres porcellanato e ceramica, risultando efficace anche su tappeti. Inoltre, la spazzola motorizzata con luci a LED offre un'alta efficienza nella rimozione dello sporco ostinato, risultando particolarmente indicata per chi condivide casa con animali domestici.

Con una lunghezza di cavo di 5 metri, questo dispositivo offre un'ampia portata, consentendoti di coprire diverse aree senza dover continuamente cambiare la presa di corrente. Il marchio Ariete è garanzia di qualità e affidabilità, assicurando che il handy force rtb sia un alleato potente per la pulizia della tua casa, garantendo risultati ottimali su ogni tipo di superficie.