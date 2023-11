Scopa elettrica Ariete ORA IN PROMO su Amazon!

Vuoi un elettrodomestico che ti consente di pulire i pavimenti di casa in maniera veloce e precisa? Abbiamo trovato qualcosa che non solo fa questo ma ti permette anche di pulire tantissime parti della casa grazie ai suoi tanti accessori. Si tratta della scopa elettrica Ariete 2761 Handy Force che adesso su Amazon è scontata del 38%.

Dall'attuale costo di mercato di 75 euro tu adesso la paghi solamente 46,81 euro!

Scopa elettrica Ariete 2761 Handy Force: aspirapolvere e aspira briciole con filtro HEPA e tecnologia ciclonica.

Il pratico supporto per l'aggancio al muro permette di riporre la scopa elettrica dove preferisci e averla sempre a portata di mano per le pulizie quotidiane della casa. Leggera come una piuma, il corpo leggero e slanciato e l'impugnatura ergonomica permettono di muoversi agevolmente in tutti gli spazi raggiungendo anche gli angoli più difficili.

Si tratta di un elettrodomestico 2 in 1, la possibilità di utilizzarla sia come scopa verticale, sia come aspirapolvere portatile, rende Handy Force un alleato irrinunciabile per le pulizie domestiche quotidiane. Prestazioni al top grazie alla tecnologia ciclonica che ti garantisce la perfetta eliminazione di polveri, acari e batteri dalle superfici di casa.

Inoltre il filtro HEPA ti assicura il massimo trattenimento delle micro polveri all'interno del serbatoio; ideale per i soggetti allergici a pollini o animali domestici. Dotata di una spazzola universale ovvero una spazzola idonea per la pulizia profonda dei pavimenti in cotto, marmo, gres porcellanato e ceramica; ottima anche per i tappeti.

Prendila ora su Amazon ad un prezzo scontato!

