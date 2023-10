Sconto STELLARE sul modellino LEGO del Millenium Falcon di Star Wars, Festa delle Offerte Prime

Il set LEGO Millennium Falcon Star Wars è un'avventura costruttiva eccezionale per bambini dai 9 anni in su, nonché un regalo perfetto per gli appassionati dell'universo di Guerre Stellari. Questo dettagliato modello dell'astronave Millennium Falcon offre un'esperienza di costruzione coinvolgente. L'astronave include torrette superiore e inferiore girevoli con spazio per minifigure LEGO e shooter a molla per simulare combattimenti spaziali. La cabina di pilotaggio apribile offre spazio per due minifigure, mentre la rampa abbassabile consente di accedere all'interno.

Troverai una zona di carico con container, un computer di navigazione con sedia girevole e un compartimento segreto per il contrabbando. All'interno del Falcon, ci sono ulteriori dettagli, tra cui un divano, un tavolo dell'olo-gioco Dejarik, una cambusa, una cuccetta, un hyperdrive e strumenti di riparazione. Il set include anche personaggi di Star Wars, come Finn, Chewbacca, Lando Calrissian e altri, ognuno con i loro accessori iconici. In sintesi, questo set offre un'esperienza di gioco e di costruzione completa e appagante nell'universo di Star Wars.

La promo di Amazon per la Festa delle Offerte Prime prevede uno sconto del 12% sul modellino LEGO del Millenium Falcon al prezzo finale di 136,00€.