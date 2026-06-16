Sconto pCloud a Vita: come eliminare per sempre l'abbonamento mensile al cloud

Se utilizzi spesso il cloud per l'archiviazione sicura dei tuoi file più importanti, ma non vuoi più pagare un pagamento ricorrente mensile o annuale, il ritorno della promozione sui piani a vita di pCloud merita la tua attenta valutazione. L'azienda svizzera ha nuovamente tagliato i prezzi dei suoi pacchetti "lifetime": il piano Premium da 500 GB scende a 199 euro, il popolarissimo Premium Plus da 2 TB si attesta a 399 euro, mentre il mastodontico piano Ultra da 10 TB viene proposto a 1.190 euro. La formula è un "prendere o lasciare": paghi una volta sola e lo spazio d'archiviazione digitale resta tuo per sempre.

pCloud beneficia delle leggi svizzere sulla privacy per darti il massimo della riservatezza e risultando in un certo senso imbattibile sotto questo punto di vista. I tuoi file non saranno mai scansionati per scopi pubblicitari e l'archiviazione nei data center europei è blindata da una crittografia AES a 256 bit e protocolli TLS/SSL di livello militare.

L'ecosistema si serve di una applicazione che crea un disco virtuale sul tuo computer che non occupa spazio sull'hard disk locale, permette il backup automatico del rullino dello smartphone e integra un lettore multimediale audio/video. Quest'ultimo è davvero comodo perché ti darà modo fare lo streaming diretto dei tuoi contenuti multimediali direttamente dal cloud senza doverli scaricare sul dispositivo. A completare il pacchetto, ecco strumenti collaborazione avanzati, come la condivisione di file tramite link protetti da password, cartelle condivise personalizzabili con il proprio logo e la cronologia delle versioni dei file fino a 30 giorni.

Per mettere al sicuro i ricordi di una vita o avere un archivio digitale della tua attività, pCloud a vita è la scelta perfetta.

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