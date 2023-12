SCONTO PAZZESCO sull'SSD da 500 GB di Samsung (-44%)

Gli SSD sono comunemente utilizzati come unità di archiviazione primaria in computer, laptop, server ecc... Oggi, su Amazon, l'SSD portatile di Samsung da 500 GB è in sconto del 44% per un costo finale di 69,99€.

SSD Samsung al 44% di sconto: 500 GB portatili

L'unità a stato solido (SSD) Samsung, con una capacità di archiviazione di 500 GB, rappresenta un notevole salto in avanti rispetto agli hard disk esterni tradizionali. Dotata di un'interfaccia USB 3.2 di seconda generazione, questa soluzione di archiviazione offre una velocità di trasferimento eccezionale fino a 1.050 MB/s. La sua robusta costruzione la rende in grado di resistere a cadute da un'altezza massima di 2 metri, garantendo una durabilità straordinaria. La sicurezza è ulteriormente potenziata grazie al lettore di impronte digitali integrato, che offre un metodo di autenticazione rapido e sicuro. Inoltre, è possibile implementare una protezione aggiuntiva mediante password. Questo SSD è versatile, con compatibilità estesa che include sistemi operativi come Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e versioni successive, nonché Android 5.1 (Lollipop) e versioni successive. Tuttavia, è importante notare che le versioni precedenti di questi sistemi non sono supportate. Con una finitura elegante in colore argento e le sue dimensioni compatte, questo hard disk esterno non solo offre prestazioni superiori ma si adatta perfettamente a diverse esigenze di archiviazione digitale, dall'uso quotidiano al gaming e all'intrattenimento multimediale su Smart TV. Si tratta, dunque, di un prodotto estremamente utile e che fa della qualità e della sua affidabilità i suoi principali punti di forza. Garantiti, a loro volta, dal marchio Samsung. Acquista l'SSD Samsung da 500GB in promozione La promo sull'SSD portatile di Samsung è molto allettante: si tratta di uno sconto del 44% per un costo finale di 69,99€ per questo dispositivo da ben 500 GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.