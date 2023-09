Sconto PAZZESCO sull'Epilatore a luce pulsata di Braun

Braun è un'azienda leader nel settore dei prodotti dedicata alla rasatura e alla cura dei peli del proprio corpo. Che si tratti di barba o peli per il corpo, Braun riesce sempre ad offrire il meglio in termine di qualità d'azione, qualità strutturali e comfort nell'utilizzo e lo riesce a fare sia per uomo e sia per donne. In questo caso segnaliamo uno sconto decisamente interessante sull'Epilatore a luce pulsata proprio di Braun: 37% di sconto per un prezzo d'acquisto finale pari a 408,99€ a fronte dei 651,47€. Un'offerta decisamente vantaggioso ad un prezzo più che competitivo!

Lo sconto di Amazon sull'epilatore a luce pulsata di Braun è da capogiro!

Con questo prodotto Braun offre il massimo in termini di rasatura. Garantisce 1 anno di pelle liscia; adatto anche per la zona bikini con risultati visibili in sole 3 settimane. Grazie all’epilatore a luce pulsata più veloce di Braun, non è più necessario recarsi dall'estetista che pratica l’epilazione laser: basterà una sessione di soli 15 minuti. Equilibrio ottimale tra efficacia e sicurezza: l’epilatore a luce pulsata adatta automaticamente e continuamente ogni impulso di luce alla tonalità della pelle grazie alla tecnologia Skin Pro 2.0 (SensoAdapt).

Il dispositivo risulta essere molto delicato sulla pelle, confortevole e praticamente indolore anche nelle aree sensibili grazie a 3 modalità di intensità con Filtro UV. L'epilatore Luce Pulsata vi permetterà di dedicare delle sessioni di epilazione dalla testa ai piedi: tratta gambe, braccia, petto, schiena, viso, ascelle e persino la zona bikini con testine dedicate. Il tutto al prezzo offerto da Amazon con lo sconto di oggi.

Amazon, dunque, mette in sconto l'epilatore a luce pulsata di Braun al 37% di sconto per un prezzo finale pari a 408,99€. Approfittatene!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.