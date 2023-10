SCONTO PAZZESCO sul Motorola G54: più che best buy, un REGALO! (-54%)

Motorola ha una lunga tradizione di innovazione e sviluppo di dispositivi di comunicazione, inclusi telefoni cellulari. Oggi su eBay è acquistabile il Motorola G54 ad un prezzo davvero incredibile: grazie ad un 54% di sconto il costo di questo smartphone crolla fino a 164,79€.

Che affare il Motorola G54 al 54% di sconto!

Il Motorola Moto G54 5G è uno smartphone versatile che offre prestazioni potenti e un'ampia capacità di archiviazione, con 256 GB di spazio, ideale per conservare foto, video e app. Dotato di DUAL SIM, offre la flessibilità di gestire due numeri di telefono contemporaneamente.

Questo dispositivo è alimentato da 8 GB di memoria RAM, che consente un multitasking fluido e reattivo, senza intoppi o rallentamenti. Il processore Octa Core, basato sul chipset Mediatek Dimensity 7020, garantisce un'esperienza veloce e reattiva.

La fotocamera da 50 MPX offre la possibilità di catturare foto di alta qualità, catturando dettagli nitidi e colori vibranti. Il display da 6.5" offre un'ampia area visiva per fruire dei contenuti e navigare comodamente. Questo smartphone è alimentato dal sistema operativo Android, garantendo un accesso a una vasta gamma di app e servizi. Inoltre, è coperto da una garanzia del produttore di 2 anni, offrendo tranquillità e supporto a lungo termine.

In sintesi, il Motorola Moto G54 5G è un dispositivo che unisce potenza, spazio di archiviazione generoso e funzionalità fotografiche avanzate, il tutto racchiuso in un design compatto con connettività 5G. È un'opzione interessante per coloro che cercano un telefono performante con ampio spazio di archiviazione.

Il Motorola G54 è disponibile con un maxi sconto del 54% su eBay ad un prezzo davvero incredibile, più di un semplice best buy: 164,79€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.