Sconto pazzesco SiteGround: sconto fino al 76% sui suoi piani

SiteGround, una figura di spicco nel settore del web hosting, offre una speciale promozione estiva per soddisfare le persone che apprezzano esperienze online efficienti, protette e affidabili.

Questa offerta esclusiva comporta un sostanziale sconto del 76% su tutti i piani di web hosting.

I clienti possono approfittare di questa esclusiva opportunità limitata nel tempo per godere di risparmi su tutti i piani di hosting. Assicurati di non trascurare questa offerta, poiché la sua disponibilità sta per scadere.

Sconto pazzesco SiteGround: piani scontati fino al 76%

Il pacchetto comprende diverse interessanti funzionalità, come un dominio gratuito, un certificato SSL e un trasferimento di siti Web. Inoltre, offre backup giornalieri e una gestione efficiente di WordPress.

Inoltre, l'impegno di SiteGround per la sostenibilità ambientale è rafforzato dalla loro collaborazione con Google Cloud, che garantisce livelli senza precedenti di sicurezza, velocità e tempistica di attività.

Con un canone mensile di 2,99 euro, il piano StartUp offre un'opzione conveniente. Tuttavia, i clienti che cercano funzionalità avanzate e prestazioni superiori possono usufruire delle tariffe scontate offerte per i piani GrowBig e GoGeek.

Optando per questi piani, gli utenti godranno di una serie di vantaggi supplementari. Questi includono l'installazione gratuita di WooCommerce, completa di un certificato SSL.

Inoltre, gli utenti possono beneficiare di misure di sicurezza potenziate attraverso l'implementazione di un Web Application Firewall (WAF), nonché di un aumento dello spazio web e delle visite mensili.

Avranno anche accesso a strumenti di backup avanzati, garantendo la sicurezza e l'integrità dei dati. I piani vantano anche un aumento del 30% della velocità di PHP, con conseguente miglioramento delle prestazioni del sito web.

Infine, c’è il supporto prioritario con un'assistenza avanzata, garantendo un servizio clienti tempestivo e completo.

Questa offerta esclusiva rappresenta un'eccezionale opportunità di usufruire di uno sconto del 76% su tutti i suoi piani di hosting. Affrettati, però, perché questa promo sta per scadere.

