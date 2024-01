SCONTO PAZZESCO DEL 63% su Dead Space Remake per PS5: Amazon Svuotatutto

Il classico horror fantascientifico, Dead Space, fa il suo trionfante ritorno completamente ricostruito da zero, offrendo un'esperienza di gioco con un realismo visivo senza precedenti e un audio atmosferico 3D che catapulta i giocatori in un mondo terrorizzante. Questo remake trasporta gli appassionati nell'oscura e claustrofobica USG Kellion, dove ciò che doveva essere una missione di riparazione ordinaria si trasforma rapidamente in una lotta disperata per la sopravvivenza.

L'ingegnere Isaac Clarke e il suo equipaggio si trovano intrappolati a bordo, affrontando orrori indicibili mentre la verità dietro gli eventi inquietanti della nave viene svelata. Il gioco rimane fedele all'emozionante visione del suo predecessore, mantenendo intatta l'atmosfera cupa e disturbante che ha reso Dead Space un titolo di culto.

Questa nuova incarnazione di Dead Space presenta un audio potenziato che amplifica l'esperienza di terrore e una grafica nitida e straziante. La grafica è stata meticolosamente reinventata per offrire un nuovo livello di immersione e qualità visiva, portando la tensione e l'orrore a livelli mai visti prima.

Con questo remake, gli amanti del genere avranno l'opportunità di rivivere l'incubo spaziale con una prospettiva completamente rinnovata, mentre i nuovi giocatori saranno introdotti in un horror avvincente, pronto a sorprenderli con il suo realismo e la sua intensità.

Amazon oggi applica uno sconto clamoroso del 63% sul remake per PS5 di Dead Space che viene venduto al prezzo d'acquisto finale di 29,98€.