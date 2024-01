SCONTO PAZZESCO del 52% sul Samsung Galaxy Watch 4: SMARTWATCH ECCELLENTE

Samsung è un'azienda leader in ogni settore in cui opera, anche in quello degli smartwatch con la sua linea di Galaxy Watch di cui, il 4, oggi è soggetto ad uno sconto pazzesco del 52% su Amazon: prezzo finale di 129€.

Samsung Galaxy Watch 4 in sconto a più della metà del prezzo

Il Galaxy Watch4 di Samsung rappresenta un passo avanti nel mondo degli smartwatch, combinando eleganza e funzionalità in un unico dispositivo. Disponibile in un vivace colore Oro Rosa (Pink Gold), questo modello Bluetooth si rivolge agli adulti unisex desiderosi di tenersi in forma e monitorare il proprio benessere in modo intelligente.

Con un schermo da 1,2 Pollici di forma rotonda, il Galaxy Watch4 offre un'esperienza visiva chiara e nitida, perfetta per consultare le varie funzioni e statistiche di fitness. La caratteristica speciale di connessione Wireless assicura un'esperienza senza intoppi, consentendo una sincronizzazione fluida con il proprio smartphone Android.

Questo smartwatch va oltre il semplice conteggio dei passi, offrendo un monitoraggio completo del fitness. Grazie al GPS integrato, è possibile tracciare le proprie attività all'aperto con precisione, mentre le sfide sociali rendono l'esercizio fisico coinvolgente e divertente.

Ma le caratteristiche del Galaxy Watch4 non si fermano qui. Con il sensore Samsung BioActive, questo orologio fitness è in grado di monitorare pressione sanguigna ed elettrocardiogramma in tempo reale, fornendo un quadro completo della tua salute cardiovascolare. Inoltre, la funzione di monitoraggio del sonno analizza le tue abitudini notturne. Compatibile con smartphone Android versione 6.0 o successiva e con almeno 1.5 GB di RAM, il Galaxy Watch4 si integra perfettamente nella tua vita digitale

Oggi, su Amazon, è presente un maxi sconto del 52% sul Samsung Galaxy Watch 4 che viene venduto al prezzo totale di 129€.

