SCONTO OUTLET sul robot aspirapolvere XIAOMI: Amazon fuori tutto!

La potente ventola di aspirazione da 4.000 Pa rende questo innovativo dispositivo per la pulizia domestica un alleato formidabile. Con ben 4 livelli di aspirazione regolabili, è in grado di eliminare con facilità anche le particelle più sottili. Inoltre, grazie alla durata della batteria di 110 minuti in modalità standard, è possibile affrontare le esigenze quotidiane di pulizia senza preoccuparsi di ricariche frequenti.

La pulizia assistita multidirezionale è un ulteriore punto di forza, permettendo di raggiungere anche gli angoli più difficili da pulire. Questo è reso possibile grazie a componenti di alta qualità, come la spazzola laterale, la spazzola principale e il filtro per il contenitore della polvere, che lavorano in sinergia per garantire un'esperienza di pulizia completa ed efficiente.

Il dispositivo è anche dotato di un serbatoio dell'acqua intelligente con 3 livelli di flusso dell'acqua, che consente al dispositivo di regolare in modo automatico lo scarico dell'acqua in base al tipo di pavimento, evitando così l'accumulo eccessivo di liquido.

Grazie al controllo tramite app Xiaomi Home, è possibile gestire il dispositivo in modo semplice e intelligente anche quando ci si trova fuori casa. Inoltre, il supporto al controllo vocale con Google Home e Amazon Alexa aggiunge un ulteriore livello di comodità. Infine, grazie al percorso di pulizia a zigzag e ai sensori integrati, il dispositivo offre un'efficienza straordinaria e si adatta perfettamente anche in ambienti complessi.

Oggi Amazon applica uno sconto del 21% sul robot aspirapolvere Xiaomi per un costo finale di 189,79.