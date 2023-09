Sconto NeN di 4€/mese sulle bollette di gas e luce

Non ci sono buone notizie sul fronte bollette di gas e luce. Si parla di nuovi aumenti delle materie prime nei prossimi mesi, che costringeranno molti italiani a mettere mano pesantemente al portafoglio.

L’unica cosa che puoi fare adesso è trovare un fornitore altamente concorrenziale, uno di quelli che offre sconti in bolletta.

Niente paura, non devi iniziare la faticosa ricerca, perché ti diciamo noi a chi rivolgerti: NeN. Oltre a essere un fornitore di livello, offre uno sconto in bolletta di 4 euro al mese, che equivale a 48 euro all’anno sia su gas che su luce.

Ci preme di dirti che devi muoverti subito, perché non c’è nessuna notizia in merito alla scadenza di questa promozione, che potrebbe essere chiusa da NeN da un momento all’altro. Ti basta cliccare sul link qui sotto e far partire la procedura.

Sconto di 4€/mese sì, ma NeN conviene per tanti altri motivi

NeN ha dato il via alla rivoluzione del mercato energetico italiano, senza squilli di tromba, ma semplicità ed efficacia.

In che modo? Con le tariffe prive di sorprese di sorta, che non badano affatto alle fluttuazioni di prezzo del mercato energetico, diventato così volatile come non mai.

La tariffa calcolata da NeN avviene su base mensile e non annuale. L’importo viene diviso per 12, quindi pagherai mensilmente la medesima cifra in fattura.

Alla fine dell’anno, la spesa mensile verrà rivalutata basandosi su come si muovono i costi energetici. Se non ti conviene più, puoi tranquillamente rinunciare all’offerta.

Niente tiene poi particolarmente all’ambiente, puntando da tempo alla sostenibilità. Lo fa semplicemente acquistando l’energia da fonti rinnovabili, oltre a compensare la CO2.

Detto questo, se vuoi risparmiare 48 euro all’anno in bolletta, clicca sul link qui sotto e passa a NeN.

