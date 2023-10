SCONTO MAI VISTO sull'antivirus Norton: 1 anno per 10 dispositivi, PREZZO ASSURDO! (53%)

Il pacchetto di sicurezza multidispositivo in questione offre una difesa completa contro minacce informatiche per un massimo di 10 dispositivi, tra cui PC, Mac, smartphone e tablet. Questo significa che la tua protezione si estende oltre il tuo computer, garantendo che tutti i tuoi dispositivi siano al sicuro da malware, phishing e ransomware.

Inoltre, il pacchetto include un Secure VPN, che ti consente di navigare su Internet con tranquillità, sia a casa che in viaggio. Questa connessione Wi-Fi sicura offre una crittografia avanzata, garantendo che i tuoi dati siano protetti mentre navighi in rete.

Un altro strumento essenziale è il Password Manager, che ti permette di generare, memorizzare e gestire le tue password e altre credenziali online in modo sicuro. Queste informazioni sono conservate in un vault crittografato sul cloud, assicurando che siano al sicuro da accessi non autorizzati.

Per una protezione ancora più completa, il pacchetto offre 75 GB di backup del PC nel cloud. Questa funzionalità è essenziale per prevenire la perdita di dati dovuta a errori del disco rigido, furto di dispositivi o attacchi ransomware. Infine, il pacchetto include strumenti per i genitori che desiderano garantire la sicurezza online dei loro figli. Questi strumenti consentono di controllare l'accesso dei bambini a Internet in modo sicuro, proteggendoli da contenuti inappropriati e da minacce online.

Amazon applica uno sconto del 53% sull'abbonamento antivirus Norton per 10 dispositivi: prezzo finale 32,99€.