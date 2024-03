Sconto incredibile: -85% su 3 anni di sicurezza con PrivateVPN

PrivateVPN presenta un’offerta eccezionale per tutti gli utenti che vogliono navigare su internet con la massima sicurezza. Grazie allo sconto incredibile dell’85%, potrai usufruire di uno dei migliori servizi VPN a soli 2,08 euro mensili per tre anni.

Perché questa promo? La privacy online è un diritto che spetta a tutti, e PrivateVPN lo sa bene: dal 2008, migliaia di utenti si affidano a questo servizio che garantisce anonimato totale e una sicurezza dati inattaccabile.

PrivateVPN: sconto incredibile dell’85% sul piano annuale

Optando per PrivateVPN, i tuoi dati di navigazione diventano completamente inaccessibili a terzi. Potrai accedere a contenuti di Netflix, BBC iPlayer, Hulu e altre piattaforme di streaming senza alcuna restrizione geografica. La tua identità, posizione e indirizzo IP rimarranno nascosti, permettendoti di inviare e ricevere file, messaggi e video mantenendo la tua privacy al 100%.

Le caratteristiche tecniche di PrivateVPN includono una politica rigorosa di zero log, la possibilità di sei connessioni simultanee e una protezione avanzata contro le perdite IPv6. Inoltre, potrai godere di banda larga e velocità illimitate, una crittografia a 2048-bit con AES-256, e server dislocati in 63 Paesi. I protocolli VPN supportati sono OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec, i quali assicurano un supporto completo e versatile.

PrivateVPN offre anche una garanzia di rimborso totale entro 30 giorni, dimostrando la fiducia nella qualità del proprio servizio. Proteggere la tua privacy online non è mai stato così conveniente: oltre allo sconto incredibile dell’85%, riceverai 24 mesi aggiuntivi gratis. In totale, avrai 36 mesi di protezione completa a un prezzo imbattibile. Non perdere questa opportunità di navigare in sicurezza e risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.