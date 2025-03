Sconto in bolletta fino a 150 euro con le nuove offerte Sorgenia

Fino a giovedì 20 marzo, gli utenti che sottoscrivono Next Energy 24 o Next Energy Sunlight di Sorgenia possono beneficiare di uno sconto in bolletta fino a 150 euro. Per ottenere lo sconto massimo occorre attivare un contratto Trial Fuel, ossia luce, gas e fibra.

Con Next Energy 24 le persone bloccano il prezzo della materia prima per 24 mesi, questo indipendentemente da quello che è l'andamento del mercato. Se la scelta ricade invece su Next Energy Sunlight, si paga il costo dell'energia a prezzo indicizzato, cioè in base all'andamento del mercato. Va da sé che chi è alla ricerca di un'offerta luce e gas per la propria casa a prezzo fissa, sceglierà Next Energy 24, mentre chi intende usufruire della flessibilità del prezzo dell'energia opterà per l'offerta Next Energy Sunlight.

Come funziona lo sconto in bolletta fino a 150 euro

La promozione in corso sulle due offerte luce e gas dell'operatore Sorgenia prevede uno sconto di benvenuto fino a 150 euro. Come anticipato qui sopra, beneficiano dello sconto massimo coloro i quali attivano un contratto luce, gas e fibra (Trial Fuel): la riduzione di prezzo viene poi applicata ogni mese sulle bollette dei primi 12 mesi.

Per aiutarvi nella scelta, ecco quali sono le tariffe delle due offerte Sorgenia.

Tariffe Next Energy 24

prezzo componente energia: 0,155 euro/kWh (costo bloccato per 2 anni)

costo servizio commerciale: 7,6 euro al mese

prezzo componente gas: 0,58 euro/Smc (costo bloccato per 2 anni)

costo servizio commerciale: 7,6 euro al mese

Tariffe Next Energy Sunlight

prezzo indicizzato luce: PUN Index GME

contributo (Fee): 1° anno 0,008 euro/kWh, dal 2° anno 0,03 euro/kWh

costo servizio commerciale: 6,65 euro al mese

prezzo indicizzato gas: PSV

contributo (Fee): 1° anno 0,09 euro/Smc, dal 2° anno 0,15 euro/Smc

costo servizio commerciale: 7,6 euro al mese

Gli altri costi in bolletta indipendenti da Sorgenia sono quelli relativi alle imposte, al trasporto e alla gestione del contatore, agli oneri di regolazione e agli oneri di sistema.

