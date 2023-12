Sconto imperdibile del 46% sull'Hard Disk Esterno da 500GB

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione portatile e oggi, su Amazon, il device con uno storage da 500GB è in sconto del 46% per un costo finale di soli 26,99€.

Hard Disk Esterno da 500GB al 46% di sconto: che affare!

L'Hard Disk Esterno Maxone, con una robusta capacità di archiviazione digitale di 500GB, rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo portatile e affidabile per la gestione dei dati. La sua interfaccia disco rigido USB 3.0 assicura un trasferimento dati ultraveloce.

Raggiungendo una velocità fino a 5 Gbps, circa dieci volte più veloce dello standard USB 2.0, riesce a garantire efficienza e rapidità nelle operazioni di archiviazione e recupero. Il design minimale di questo hard disk esterno si traduce in un'esperienza utente intuitiva e senza complicazioni, grazie alla sua funzionalità Plug-and-Play.

Non è richiesta alcuna installazione di programmi o configurazione del software. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui computer portatili, TV e console. Caratterizzato da un fattore di forma disco rigido da 2.5 pollici, l'Hard Disk Esterno Maxone è anche notevolmente compatto.

La sua costruzione robusta in alluminio lo rende resistente all'acqua e agli urti, garantendo la sicurezza dei dati anche in condizioni avverse. Un aspetto distintivo è la sua versatilità, poiché può funzionare su diversi dispositivi, sebbene richieda la riformattazione sul computer per il formato Fat32 in caso di utilizzo su smart TV.

La promozione di oggi sull'Hard Disk Esterno da 500 GB è molto allettante e conveniente: il prodotto, infatti, è scontato del 46% e venduto al prezzo finale di 26,99€. Assicurati questo dispositivo compatto e dalle prestazioni di primissima fascia.

